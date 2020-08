Parcheggiare in strada senza segnaletica (Di lunedì 17 agosto 2020) Cosa si intende per segnaletica stradaleRegole da seguire in assenza di segnaleticaCosa si intende per segnaletica stradaleTorna suE' opportuno ricordare che esistono due tipi di segnaletica: quella verticale, rappresentata dai cartelli stradali posizionati sul marciapiede o ai margini della strada e quella orizzontale, costituita, invece, dalle strisce disegnate sull'asfalto. - vedi la nostra guida I segnali stradaliIn linea generale, è sufficiente un solo tipo di segnaletica per stabilire se e come si può Parcheggiare. Potrebbero, ad esempio, essere presenti solo le strisce bianche o blu sull'asfalto senza il relativo cartello con sfondo blu e lettera ... Leggi su studiocataldi

