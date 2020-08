Mercato immobiliare, nel primo semestre crollano le esecuzioni (a Napoli -51%). Alt ai pignoramenti (Di lunedì 17 agosto 2020) Crollo delle iscrizioni in tribunale per le esecuzioni immobiliari e blocco sostanziale dell’attività di definizione delle pratiche, nonostante gli ottimi risultati dello scorso anno. E’ questa la situazione descritta dall’Osservatorio T6, il Tavolo di studio sulle esecuzioni italiane, che ha elaborato lo ”Studio dei tempi delle esecuzioni italiane”, giunto alla sua sesta edizione. Anche se concentrato sul 2019, l’Osservatorio ha voluto fornire un primo focus dell’anno in corso. Secondo i dati relativi al primo semestre 2020, le esecuzioni sono calate in media del 40% rispetto al 2019. Ma in molti casi, si va ben oltre, come a Roma (- 47%), Milano (- 46,84%), Napoli(-51%%) o nelle realtà stremate ... Leggi su ildenaro

Smart working, quali conseguenze sul settore uffici?

Da necessità a imposizione. Dopo un periodo in cui lo smart working è stato l’unico ripiego per continuare a lavorare dopo il lockdown, ora qualche azienda vorrebbe imporlo. In ogni caso, se tale meto ...

