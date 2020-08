Meghan Markle rompe il silenzio: «Su me e Harry c’era un’attenzione mediatica tossica» (Di lunedì 17 agosto 2020) Meghan Markle è tornata a parlare in pubblico. La sua prima riapparizione dopo le scottanti rivelazioni della biografia-bomba Finding Freedom che secondo tutti gli esperti reali rischia di compromettere definitivamente i rapporti dei Sussex con la royal family è arrivata via video-intervista su The 19th, un sito lanciato durante la pandemia di Covid che sta portando avanti conversazioni virtuali con donne leader in politica e nella vita pubblica. La duchessa, da mesi in guerra contro la stampa scandalistica britannica, ha approfittato dell’occasione per puntare il dito contro alcune forme di giornalismo che ha definito «tossiche e attente ai dettagli più scabrosi»: «Mi riferisco all’esperienza personale mia e di Harry degli ultimi anni». La Markle quando era ancora una royal ha infatti querelato il Mail on Sunday, la versione domenicale del Daily Mail, per la lettera privata al padre Thomas finita in prima pagina all’inizio del 2019. Il principe, da parte sua, ha querelato il Sun e il Mirror perché avrebbero intercettato la sua segreteria telefonica. https://twitter.com/19thnews/status/1295099346619424768 Leggi su vanityfair

