Marvel' s Avengers per PS4 | la copertina ora mostra l' esclusività di Spider-Man

La copertina di Marvel's Avengers per PS4 ricorda ora ai giocatori l'esclusività di Spider-Man per le piattaforme PlayStation.Marvel's Avengers ha suscitato un po' di scalpore di recente quando Square Enix ha confermato che Spider-Man sarà esclusivo per le versioni PS4 e PS5.Questa esclusività dell'amato personaggio è ora "scolpita" sul case della versione PS4. La copertina australiana del gioco è stata avvistata su Amazon AU e conferma che Spider-Man arriverà nel 2021.

