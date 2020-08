Maria De Filippi si confessa: il programma tv preferito da lei e Costanzo (Di lunedì 17 agosto 2020) Ci si sarebbe aspettati di tutto fuorché un programma Rai e invece, una delle coppie televisive più note formate da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, non possono fare a meno di un solo rito che li vede entrambi incollati al piccolo schermo, sintonizzati su Rai 3. Così infatti, confessatasi a Di Più Tv, la regina di Mediaset ha speso parole al miele per Federica Sciarelli, al timone di Chi l’ha Visto?, programma preferito da marito e moglie. Maria De Filippi e il “sacro rituale” al fianco di Costanzo Proprio così, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sembrano poter fare a meno di tutto ma non del ... Leggi su thesocialpost

ciuffini_alex : La bellissima Maria De Filippi???? - TrashCafoni : Amici 17: Tutti i cambi di regolamento dal primo serale al sesto Qua - mariquitadler : RT @calewein: ma quando arriva l’autunno la stagione delle vellutate di zucca dei biscottini inzuppati nella tisana e di maria de filippi - MicheleMizzoni : RT @chetempochefa: “Ho promesso a mio padre che non sarei più salita in macchina con Maurizio.' Maria De Filippi a #CTCF da @fabfazio sull'… - blogtivvu : Maria De Filippi parla di Simona Ventura e Mara Venier dopo averle aiutate a tornare in pista -