Manchester City, David Silva ai saluti: “Per sempre vostro tifoso” (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo dieci anni le strade del Manchester City e di David Silva si separano. Il giocatore spagnolo ha salutato i tifosi e la società in una lunga intervista rilasciata ai canali del club: “Sarò tifoso del Manchester City per tutta la vita e come me anche la mia famiglia – ha affermato Silva – Qui sono stato accolto bene fin da subito, nonostante i primi mesi non siano stati facili perchè non avevo recuperato appieno le energie dopo la vittoria del Mondiale 2010. Non è facile rimanere nella stessa squadra per dieci anni ed il fatto che ci sia riuscito indica quanto mi sia trovato bene.” Silva ha vestito per 436 volte la maglia dei Citizens, con cui ha vinto quattro Premier League, due FA Cup e cinque ... Leggi su sportface

