Manchester City annuncia la costruzione di una statua per David Silva

David Silva non giocherà per il Manchester City la prossima stagione. Il fantasista spagnolo ha chiuso la sua avventura con i Citizens dopo la sconfitta contro il Lione in Champions League. Ora il futuro di Silva sembra andare in direzione Roma, sponda biancoceleste. In queste ore il Manchester City ha però annunciato, tramite il proprio chairman, che verrà costruita una statua in suo onore al di fuori dell'Etihad Stadium: "La statua ci ricorderà dei momenti incredibili che ci ha fatto passare in questi anni", conferma Khaldoon Al Mubarak. Chairman Khaldoon Al Mubarak has revealed plans for a tribute statue to @21LVA to be installed outside the Etihad, while a training ...

