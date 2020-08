Locatelli: 'Bene la chiusura delle discoteche ma il 25-40% dei contagi sono di rientro dall'estero' (Di lunedì 17 agosto 2020) 'O seguiamo le regole o rischiamo di dover chiudere altre attività dopo le discoteche': ad affermarlo è il presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico, ... Leggi su globalist

antony220970 : RT @sono_farmaci: Locatelli fa le cose per bene. - pagabadoglio : @SignorErnesto Locatelli fa le cose per bene... per ora, ma solo - Fabio69776443 : @borghi_claudio Locatelli non fa' più le cose per bene?? - marteblog : @MediasetTgcom24 Locatelli NON fa le cose per bene - and_alfano : @SkyTG24 Locatelli fa le cose per bene -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli Bene Locatelli: "Bene la chiusura delle discoteche ma il 25-40% dei contagi sono di rientro dall'estero" Globalist.it Liguria, zero morti e 3 pazienti in terapia intensiva: 4 malati e 12 casi in più di ieri

Genova, 16 agosto. Sono 1569 i morti con coronavirus in Liguria, con un aumento rispetto a ieri di zero. Sono 1261 i positivi accertati finora e malati, con un aumento rispetto a ieri di 4. Sono 7628 ...

Bielorussia, folla a Minsk per i funerali del manifestante. Lukashenko respinge mediazione estera

Secondo l'agenzia di stampa bielorussa Belta, Lukashenko denuncia 'ingerenze esterne' e assicura di aver ricevuto da Putin la promessa di un sostegno. Folla a Minsk nel luogo dove è morto Turaikovsky, ...

Genova, 16 agosto. Sono 1569 i morti con coronavirus in Liguria, con un aumento rispetto a ieri di zero. Sono 1261 i positivi accertati finora e malati, con un aumento rispetto a ieri di 4. Sono 7628 ...Secondo l'agenzia di stampa bielorussa Belta, Lukashenko denuncia 'ingerenze esterne' e assicura di aver ricevuto da Putin la promessa di un sostegno. Folla a Minsk nel luogo dove è morto Turaikovsky, ...