L’Inter si prende la finale di Europa League: Shakhtar travolto 5-0, ora si vede la squadra di Antonio Conte. L’ultimo ostacolo è il Siviglia (Di lunedì 17 agosto 2020) Zitto zitto – anzi, zitto per nulla, visto che è tutto l’anno che piange, strepita, si lamenta – Antonio Conte è in finale di Europa League. La sua Inter ha battuto, di più, quasi umiliato anche lo Shakhtar Donetsk, terza avversaria di un trittico non propriamente irresistibile, ma pur sempre europeo: addirittura 5-0 in una semifinale internazionale, trascinata da due doppiette, quella di Lautaro, uomo partita almeno tanto quanto Barella, esaltante in mezzo al campo, e il solito Lukaku. L’altro gol non meno pesante lo firma D’Ambrosio. Ma più del risultato che non mente, forse persino più della finale che vale tanto, conta la prestazione. Forse la migliore stagionale, la più ... Leggi su ilfattoquotidiano

tektronflame : RT @oprofondo: quindi bisogna aggiornare: la juve prende Arthur la Roma prende Pedro l'inter prende Hakimi il napoli prende Osimhen il mil… - Italia_Notizie : L’Inter si prende la finale di Europa League: Shakhtar travolto 5-0, doppiette di Lautaro e Lukaku. Ora l’ultimo os… - RRobbberto : RT @oprofondo: quindi bisogna aggiornare: la juve prende Arthur la Roma prende Pedro l'inter prende Hakimi il napoli prende Osimhen il mil… - cardylove2000mh : RT @oprofondo: quindi bisogna aggiornare: la juve prende Arthur la Roma prende Pedro l'inter prende Hakimi il napoli prende Osimhen il mil… - NaiveLeftist : RT @oprofondo: quindi bisogna aggiornare: la juve prende Arthur la Roma prende Pedro l'inter prende Hakimi il napoli prende Osimhen il mil… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter prende Genoa-Inter 0-3, Conte ora è secondo Affaritaliani.it