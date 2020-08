Julian Nagelsmann, l’allenatore del Lipsia un predestinato? Non c’è etichetta più sbagliata per descriverlo (Di lunedì 17 agosto 2020) La lista era piuttosto lunga. Comprendeva le parate di Oblak, la nuova posizione di Llorente, la panchina di lusso biancorossa, l’assenza di Timo Werner, l’inesperienza degli avversari. Il giorno prima del quarto di finale di Champions League fra Atletico Madrid e Lipsia, Marca si era divertito a mettere l’una dietro l’altra tutte le parole chiave che sembravano suggerire una facile vittoria dei colchoneros. Eppure il quotidiano spagnolo si era dimenticato del concetto più importante: quello di spazio. Una parola che Julian Nagelsmann ha ripetuto spesso negli ultimi giorni, una parola che è riuscita a dribblare il cholismo. Contro la squadra di più ermetica della Champions, contro il club che più di ogni altro è ossessionato dalle linee di copertura, che ha eletto il non far ... Leggi su ilfattoquotidiano

