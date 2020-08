Jeep Gladiator Farout, pronto ad ogni avventura (Di lunedì 17 agosto 2020) Un pick-up che può arrivare dappertutto: è Jeep Gladiator Farout , con il prototipo appena presentato dal brand di FCA. Avrebbe dovuto esordire qualche mese fa, ma la pandemia ha stoppato ogni ... Leggi su corrieredellosport

Una tenda a quattro posti dal montaggio ultra rapido, un frigorifero e una stufa: quanta capienza per il nuovo pick-up della Casa a stelle e strisce Un veicolo in grado di arrivare dovunque: è Jeep Gl ...

