Inter-Shakhtar Donetsk, programma e telecronisti Sky e TV8 semifinale Europa League (Di lunedì 17 agosto 2020) Il programma e i telecronisti su Sky e TV8 di Inter-Shakhtar Donetsk, semifinale di Europa League. In Germania è tutto pronto per questa sfida che mette di fronte i nerazzurri e gli ucraini, entrambi con l’ambizione di sfidare il Siviglia in finale. Solo una però raggiungerà il tanto agognato obiettivo, l’altra andrà incontro all’eliminazione sul più bello. Calcio d’inizio alle ore 21 di lunedì 17 agosto, chi riuscirà ad avere la meglio? Inter-Shakhtar Donetsk sarà visibile su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8 con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Nando Orsi. Leggi su sportface

SkySport : L'INTER E QUEL SACRO FUOCO 'In campo per prendersi la finale?' ? Semifinale di Europa League Lunedì alle 21 l'Inter… - Inter : ????? | ALLENAMENTO La rifinitura dei nerazzurri alla vigilia di #InterShakhtar di #UEL Le foto ??… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Le parole di mister Antonio Conte in conferenza: 'Lo Shakhtar è la squadra in assoluto più fort… - fcin1908it : L'Inter sfida lo Shakhtar: Conte ci riprova dopo Juve-Benfica. Gds: 'Si racconta che...' - - FcInterNewsit : Lucescu: 'Shakhtar più esperto e rodato dell'Inter, ma Lukaku può essere un problema per gli ucraini' -