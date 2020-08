Inter, Marotta ammette: “rappresentare l’Italia in Europa è un onore. Lo sfogo di Conte? E’ dimenticato” (Di lunedì 17 agosto 2020) Serata importante per l’Inter, che in Germania si gioca l’accesso alla finale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, avversaria dei nerazzurri in semifinale. Emilio Andreoli/Getty ImagesL’ad Marotta ha parlato prima del match, soffermandosi sulla presenza del presidente Zhang a Dusseldorf e sul clima che si respira nello spogliatoio: “se la presenza di Zhang ha portato tranquillità? Quanto successo da noi sono dinamiche tipiche di una squadra di calcio, tutto ormai è dimenticato. La presenza qui in Germania di Steven Zhang è importante, in quanto rappresenta la proprietà ed è un significato in termini di stimoli nuovi. Il finale in crescendo? E’ un’impresa straordinaria, non dobbiamo dimenticare che l’avvicendamento tecnico tra ... Leggi su sportfair

