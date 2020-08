Il no di Rangnick al Milan, spunta un retroscena (Di lunedì 17 agosto 2020) spunta un retroscena sul no di Rangnick al Milan, scelta che ha poi portato la società rossonera a confermare Pioli rinnovandogli il contratto. A svelarlo a Radio Sportiva è Massimo Morales, allenatore italiano con tanta esperienza nel calcio tedesco e che ha lavorato anche con il Bayern Monaco e con Trapattoni. “Avrei dovuto far parte dello staff di Rangnick al Milan – dice – Già da tempo sapevo che non sarebbe arrivata la fumata bianca e la scelta è stata sua: in rossonero voleva fare solo l’allenatore, non il direttore tecnico come inizialmente prospettato. Rangnick vuole avere carta bianca nella scelta dei giocatori e la conduzione del tutto, ha grandissima esperienza e bisogna accreditargli fiducia ... Leggi su calcioweb.eu

UdantiD : RT @Teo__Visma: Massimo Morales a @RadioSportiva: 'Avrei dovuto far parte dello staff di #Rangnick al Milan. Da tempo sapevo non sarebbe ar… - CalcioWeb : Il no di #Rangnick al #Milan, spunta un retroscena - - MilanLiveIT : Morales doveva essere nello staff di Rangnick?? Il tecnico racconta il mancato approdo al Milan - GreenMidnight1 : RT @Teo__Visma: Massimo Morales a @RadioSportiva: 'Avrei dovuto far parte dello staff di #Rangnick al Milan. Da tempo sapevo non sarebbe ar… - Teo__Visma : Massimo Morales a @RadioSportiva: 'Avrei dovuto far parte dello staff di #Rangnick al Milan. Da tempo sapevo non sa… -