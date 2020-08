I dati smentiscono la propaganda di Salvini: "3-5% di migranti positivi, 25-40% tra chi torna dai viaggi" (Di lunedì 17 agosto 2020) In queste ultime settimane il leader della Lega Matteo Salvini ha detto tutto e il contrario di tutto, ma la sua costante è stata puntare il dito contro i migranti, suo storico cavallo di battaglia. Anche dopo la decisione del governo di chiudere le discoteche in tutto il Paese, l'ex Ministro dell'Interno ha tuonato contro quella decisione, tirando in ballo ancora una volta i migranti in arrivo in Italia:Chiudono #discoteche e sale da ballo. Lasciano i porti spalancati.Vergogna! pic.twitter.com/jOafNQVPbr— Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) August 16, 2020 Anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni dà manforte con quella propaganda basata su false informazioni:Se il governo ritiene di chiudere le #discoteche deve anche chiudere i porti agli sbarchi ... Leggi su blogo

Ultime Notizie dalla rete : dati smentiscono Salvini: "Discoteche chiuse e porti aperti". I dati: "3-5% di migranti positivi, 25-40% tra chi torna dai viaggi" Polisblog.it Locatelli (Cts): «Riaprire la scuola a tutti i costi». I contagi? «Il 25-40% tornati da viaggi, 3-5% dai migranti»

«Riapriremo le scuole ad ogni costo. I contagi aumentano ma siamo ancora in vantaggio e possiamo contenere l’epidemia», non drammatizza troppo sui numeri Franco Locatelli, presidente del Consiglio Sup ...

