Guardia costiera | “A Ferragosto salvate 109 persone | anche un neonato”

È stato un Ferragosto intenso, quello vissuto dagli uomini e donne della Guardia costiera, impegnati lungo tutti gli 8.000 km di coste del Paese e sui maggiori laghi italiani, per garantire la sicurezza della navigazione e delle attività balneari in favore di quanti hanno scelto i mari italiani per trascorrere le proprie vacanze. La Guardia costiera, nell'occasione, ha ulteriormente intensificato i controlli in mare e sulle spiagge a salvaGuardia della vita umana e a tutela dell'ecosistema marino, attraverso un dispositivo operativo che, dall'inizio della stagione estiva, nell'ambito dell'operazione nazionale "Mare Sicuro", vede operare oltre 3.000 uomini e donne, 300 mezzi navali e 15 mezzi aerei.

