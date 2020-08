Galli: 'Chiudere le discoteche non è così grave per l'economia. I contagi di Ferragosto ci costeranno di più' (Di lunedì 17 agosto 2020) 'Danni all'economia? I contagi di Ferragosto ci costeranno di più'. così, in un'intervista al Messaggero , Massimo Galli, direttore di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, ha commentato i ... Leggi su globalist

ShootersykEku : Certi personaggi di malattie infettive dovrebbero stare in cassa integrazione invece di dilatare panico,l'anno sc… - fabiobellentani : RT @globalistIT: - globalistIT : - CanesiCarlo : Fate tacere questo uccello del malaugurio...ma chi sei ? Non sei nulla rispetto ad i veri luminari della virologia… - salernonotizie : Il virologo Galli a Il Mattino: «Rischiamo di nuovo di dover chiudere» -