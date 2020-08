Ferragosto sicuro, bilancio dell'attività di controllo dei Carabinieri, 2 arresti, 5 fogli di via, 27 denunce. (Di lunedì 17 agosto 2020) In occasione della festività di Ferragosto i Carabinieri del Comando Provinciale e del Gruppo Forestale di Avellino hanno attuato, sull'intera provincia ed in particolare nelle aree solitamente meta ... Leggi su gazzettadiavellino

guardiacostiera : Anche a #Ferragosto, con comportamenti responsabili, aiutaci a proteggere Te e il mare che amiamo.… - puntomagazine : #Avellino “Ferragosto sicuro”, ecco il bilancio dei @_Carabinieri_ #news #ferragosto2020 #Ferragosto - il_siracusano : Operazione 'Ferragosto sicuro',denunciato ... - #Cronaca #Operazione_Ferragosto_Sicuro #Siracusa -… - larampait : #FerragostoSicuro, controllo #Carabinieri #NIL nella provincia di #Caserta - ErnestoRocco1 : 'Ferragosto sicuro': task force della polizia municipale a #Castellabate #CastellabateNotizie #Cilento… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto sicuro Monopoli, Ferragosto sicuro: sequestrate dosi di marijuana, cocaina e ketamina La Gazzetta del Mezzogiorno Arazzi e polemiche: dalla minoranza nuova richiesta al sindaco Rasero di dimettersi

Asti: i consiglieri di minoranza replicano al sindaco Rasero e alimentano la querelle degli arazzi con una nuova richiesta di dimissioni Neanche il week end di Ferragosto è servito a stemperare gli an ...

Sicurezza in mare a Ferragosto: controlli della Guardia Costiera da Fondi a Scauri

La carta vincente della Guardia Costiera, impegnata nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare Sicuro 2020” coordinata a livello regionale dalla Direzione marittima del Lazio, è stata indubbiamente l ...

Asti: i consiglieri di minoranza replicano al sindaco Rasero e alimentano la querelle degli arazzi con una nuova richiesta di dimissioni Neanche il week end di Ferragosto è servito a stemperare gli an ...La carta vincente della Guardia Costiera, impegnata nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare Sicuro 2020” coordinata a livello regionale dalla Direzione marittima del Lazio, è stata indubbiamente l ...