Diego Costa, la confessione agli amici: lascia l’Atletico per trasferirsi a… Milano (Di lunedì 17 agosto 2020) Una notizia che arriva direttamente dall’estero e che ha movimentato la giornata di mercato. E’ ancora in corso la Champions League, non sono mancate le grandi sorprese. Una di queste è stata l’eliminazione dell’Atletico Madrid contro il Lipsia, brutta prestazione per la squadra di Simeone e stagione ben al di sotto delle aspettative. Si sta già pensando alla prossima stagione, già circolano le prime voci di mercato. Una riguarda il futuro di Diego Costa e viene tirata in ballo anche la Serie A. Secondo quanto riporta Cadena Cope, l’ex Chelsea avrebbe rivelato ad alcuni amici l’ipotesi di un suo clamoroso approdo in Italia, esattamente a Milano. Il calciatore è in scadenza di contratto nel 2021. Sembra comunque da escludere l’ipotesi Inter dopo ... Leggi su calcioweb.eu

