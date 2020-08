Damascelli: da Guardiola a Sarri, è la fine degli ismi, di chi pensa di aver inventato il calcio (Di lunedì 17 agosto 2020) Tony Damascelli dice la sua, sul Giornale, sul calcio che sta offrendo la Champions. E punta soprattutto sulle disgrazie degli allenatori fin qui ritenuti in voga. In pochi giorni ci siamo giocati il Sarrismo, il cholismo, il guardiolismo. fine delle leggende con tutti gli ismi compresi, fine dell’allenatore prima dei calciatori, fine della tattica prima della tecnica, fine di tutto quel repertorio che riempie la bocca di ripartenze, intensità e di salari fuori dall’ordinario. È il tempo delle riflessioni, il caso più evidente riguarda Guardiola che da otto anni, nonostante abbia frequentato soltanto ristoranti pluristellati e aver bruciato carte di credito non sue, non ... Leggi su ilnapolista

