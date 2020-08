Dai social il consiglio a Messi, vai a vincere a Napoli (Di lunedì 17 agosto 2020) Dai social arriva un importante consiglio a Leo Messi, firmare col Napoli. Secondo l’ex calciatore Ned Zelic, la pulce potrà diventare ancora più grande seguendo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Radio3tweet : Se io riesco quasi sempre a far sorridere alle spalle delle donne è perché stimo le donne degne dei loro difetti, c… - Corriere : Elodie pubblica gli insulti sessisti dai social: «E vi mettiamo pure al mondo» - _gretay : Immatura e con il cervello grande quanto un tic tac, è proprio una bambina che tornasse a giocare con le barbie e c… - osamundR : @Saverio50257931 Dittatoriale! Tutti i social lo sono! L’apparente liberta’ che ci concedono è fatta per raccoglier… - staisere : RT @Higerva: Estinguiti dai social, e no, non con kindness -

Ultime Notizie dalla rete : Dai social Ansia da social, in vacanza meglio staccare L'Unione Sarda I più celebri modelli maschi russi, amati sulle passerelle di tutto il mondo (FOTO)

Alcuni di loro sono stati notati dai talent scout mentre erano al lavoro, o sono stati pescati direttamente sui social network. Ora posano e sfilano per i principali brand della moda e girano persino ...

Strade: traffico intenso ma scorrevole nel weekend, il prossimo sarà da bollino rosso

MILANO – Il fine settimana di Ferragosto ha confermato le previsioni da bollino giallo per la giornata di sabato e la mattina di domenica. Bollino rosso nel pomeriggio, con traffico intenso ma general ...

Alcuni di loro sono stati notati dai talent scout mentre erano al lavoro, o sono stati pescati direttamente sui social network. Ora posano e sfilano per i principali brand della moda e girano persino ...MILANO – Il fine settimana di Ferragosto ha confermato le previsioni da bollino giallo per la giornata di sabato e la mattina di domenica. Bollino rosso nel pomeriggio, con traffico intenso ma general ...