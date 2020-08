Bufera su rientro a scuola, i presidi protestano: "Vogliamo tutela penale" (Di lunedì 17 agosto 2020) Rosa Scognamiglio L'ira dei presidi sul rientro a scuola: "Chiediamo la revisione delle responsabilità penali dei dirigenti scolastici in caso di malattia" Dopo l'acceso dibattito sulle discoteche, è la scuola l'argomento caldo di questa estate pandemica. In previsione del 14 settembre, quando è previsto il ritorno tra i banchi, monta una nuova polemica sulle misure anti-covid. Stavolta, sono i presidi a reclamare la necessità di una riapertura ben programmata e la revisione della norma sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. "Chiediamo risorse adeguate e che vengano pubblicato il prima possibile il calendario per i banchi monouso", chiedono a gran voce i dirigenti scolastici. "Rivedere responsabilità penali dei presidi'' Oltre al danno, ... Leggi su ilgiornale

Il prete del Casertano durante la messa: "Toglietevi le mascherine, non c'è più bisogno" Durante la cerimonia religiosa dell'Assunta, il prete dall'altare invita i fedeli a togliersi la mascherina: "N ...

Elettra Lamborghini è stata costretta a cancellare tutti i concerti dei prossimi mesi dopo che la feroce polemica scoppiata sui social. Si è esibita a Gallipoli nello stesso locale che è stato messo s ...

Il prete del Casertano durante la messa: "Toglietevi le mascherine, non c'è più bisogno" Durante la cerimonia religiosa dell'Assunta, il prete dall'altare invita i fedeli a togliersi la mascherina: "N ...