Antonella Mosetti Instagram, come una diva: «Sei la femminilità in persona» (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di vacanze e relax anche per la bella Antonella Mosetti. Sul suo profilo Instagram racconta ai suoi 632mila follower la sua estate, fatta di ore e ore di tintarella sotto il sole rovente, cene con gli amici in ristoranti a strapiombo sul mare e uscite in mare su mega yacht. La showgirl sta passando le sue ferie d’Agosto a Porto Cervo, una delle mete più ambite e frequentate dal jet set. L’ultimo post ha scatenato le fantasie degli ammiratori, che commentano: «Sei la più bella. 45 anni di femminilità.» View this post on Instagram @missbikiniluxe A post shared by Antonella Mosetti (@AntonellaMosetti) on Aug 17, 2020 at 7:08am PDT >> Leggi anche: Chiara ... Leggi su urbanpost

ahoy_boy98 : Nero perché il filtro Instagram che ti fa la chirurgia plastica in faccia non si chiama nè Antonella Mosetti nè Ken… - BootyAndMuscles : RT @HotBodiedSnaps: Antonella Mosetti ???? - Blackhero83 : RT @HotBodiedSnaps: Antonella Mosetti ???? - HotBodiedSnaps : Antonella Mosetti ???? - dimuz7 : @vincycernic95 Io sempre pensato che le mosetti avessero ragione, però Asia mi stava sul cazzo comunque, Antonella… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Mosetti «E quel tipo là si gode il panorama…»: Antonella Mosetti, spettacolo in spiaggia da pop corn e patatine UrbanPost Antonella Mosetti Instagram, come una diva: «Sei la femminilità in persona»

Tempo di vacanze e relax anche per la bella Antonella Mosetti. Sul suo profilo Instagram racconta ai suoi 632mila follower la sua estate, fatta di ore e ore di tintarella sotto il sole rovente, cene c ...

Anna Safroncik smentisce il flirt con Ignazio Moser: “Sono in vacanza con il mio ragazzo”

Tra i gossip più bollenti e inattesi dell'estate, sta facendo molto discutere il presunto scoop di un flirt tra l'attrice Anna Safroncik e Ignazio Moser, che starebbe attraversando un periodo di crisi ...

Tempo di vacanze e relax anche per la bella Antonella Mosetti. Sul suo profilo Instagram racconta ai suoi 632mila follower la sua estate, fatta di ore e ore di tintarella sotto il sole rovente, cene c ...Tra i gossip più bollenti e inattesi dell'estate, sta facendo molto discutere il presunto scoop di un flirt tra l'attrice Anna Safroncik e Ignazio Moser, che starebbe attraversando un periodo di crisi ...