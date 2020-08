A braccia incrociate contro Lukashenko (Di lunedì 17 agosto 2020) Sempre più solo, sempre più accerchiato. È l’immagine di AlexanderLukashenko, a otto giorni dalle elezioni con le quali è stato - tra le numerose accuse di brogli - confermato per la sesta volta presidente della Bielorussia. A otto giorni, soprattutto, dall’inizio delle manifestazioni contro un regime, il suo, che dura da 26 anni. Ai cortei iniziali, repressi con la violenza, si sono aggiunti gli scioperi. Dalla tv di Stato alle acciaierie, la rabbia e il desiderio di mandare a casa il presidente si espandono a macchia d’olio. Sciopera la tv di Stato e manda in onda per diversi secondi un divano vuoto mentre varie multinazionali ritirano gli spot. Si fermano gli operai e si assembrano davanti alle fabbriche. In un’acciaieria si fermano tutte le fornaci. Un calciatore, Ilya Shkurin, ha ... Leggi su huffingtonpost

fede_olivo : RT @HuffPostItalia: A braccia incrociate contro Lukashenko - HuffPostItalia : A braccia incrociate contro Lukashenko - svkiro : sono ancora seduta sul letto a braccia incrociate che mi rifiuto di prendere il controller - vatrus_ka : Anche voi guardate le foto delle coppie e le commentate tipo 'eh ma lui ha le braccia incrociate chiaro segno che n… - vatrus_ka : Immagine di me seduta sul divano con gambe e braccia incrociate che guardo arrabbiata a sua immagine senza volume -

Ultime Notizie dalla rete : braccia incrociate Addominali senza età, alla Seedorf. Per “scolpirli” bastano 20 minuti al giorno La Gazzetta dello Sport A braccia incrociate contro Lukashenko

Lukashenko, a otto giorni dalle elezioni con le quali è stato - tra le numerose accuse di brogli - confermato per la sesta volta presidente della Bielorussia. A otto giorni, soprattutto, dall’inizio d ...

Antonio Moriconi, accusa “mostri solo tette e c*lo di Iulia Sciumè”/ Corteggiatore di Uomini e donne sbrocca!

Antonio Moriconi, l’accusa: “mostri solo tette e c*lo di Iulia Sciumè”, sui social l’ex corteggiatore finisce nel mirino e lui sbrocca e blocca tutti Antonio Moriconi finisce sotto accusa per quello c ...

Lukashenko, a otto giorni dalle elezioni con le quali è stato - tra le numerose accuse di brogli - confermato per la sesta volta presidente della Bielorussia. A otto giorni, soprattutto, dall’inizio d ...Antonio Moriconi, l’accusa: “mostri solo tette e c*lo di Iulia Sciumè”, sui social l’ex corteggiatore finisce nel mirino e lui sbrocca e blocca tutti Antonio Moriconi finisce sotto accusa per quello c ...