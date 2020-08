“Vigliacchi!”. In fiamme l’auto di Serena Enardu, gli investigatori al lavoro sul caso (Di domenica 16 agosto 2020) Serena Enardu, il duro colpo arriva inaspettato. La notizia viene diffusa da L’Unione Sarda sotto un titolo che mette in allarme tutti. Un gesto ben ponderato atto a colpire l’influencer che non perde tempo nel condividere tutto sui social. Che Serena sia stata molto spesso ‘vittima’ di critiche e polemica, è ormai una verità insindacabile, ma questa volta il limite viene decisamente superato. Tutto è apparso visibile durante una storia condivisa su Instagram. Le immgini parlano chiaro, così come l’espressione delusa e sconvolta della Enardu, che non può che denunciare tutto pubblicamente: “Non voglio fare la vittima, Voglio vederlo come un atto vandalico e vile da punire, niente di mirato nei miei confronti”. L’auto dell’ex ... Leggi su caffeinamagazine

“Vigliacchi” fiamme Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Vigliacchi” fiamme