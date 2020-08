Venezia 77: debutta alla regia Pietro Castellitto (Di domenica 16 agosto 2020) A Venezia 77 in programma a settembre il debutto alla regia di Pietro Castellitto: “I predatori” sarà presentato nella sezione Orizzonti Nel 2021 arriverà su Sky nei panni di Francesco Totti nella serie tv ‘Speravo de morì prima’ e alla 77. Mostra del Cinema di Venezia presenterà ‘I predatori’: si tratta di Pietro Castellitto, figlio di Sergio… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Venezia debutta

Sportando

A Venezia 77 in programma a settembre il debutto alla regia di Pietro Castellitto: “I predatori” sarà presentato nella sezione Orizzonti Nel 2021 arriverà su Sky nei panni di Francesco Totti nella ser ...Primo scrimmage della stagione per l’Olimpia, in attesa del debutto in una gara ufficiale che avverrà giovedì a Cagliari contro la Dinamo Sassari e poi venerdì contro la Reyer Venezia (si tratta di un ...