Val di Susa, rimuove un quadro di Mussolini appeso in un’osteria: aggredito. Presidio antifascista davanti al locale (Di domenica 16 agosto 2020) Ferragosto antifascista in Val di Susa in Piemonte. A Exilles, un ragazzo è stato malmenato dopo aver tentato di rimuovere da un’osteria un quadro in cui era raffigurato Benito Mussolini. Il giorno dopo, fuori dall’osteria degli Archibugi, si sono radunate in segno di protesta alcune decine di persone. Secondo un ricercatore torinese, che sarebbe stato presente sul luogo, il pestaggio è stato interrotto da alcuni passanti che sono intervenuti in difesa del ragazzo. In seguito, il quadro sarebbe stato recuperato e riappeso. I precedenti L’Osteria degli Archibugi era già stata al centro di polemiche quando, nel dicembre del 2019, un cliente aveva denunciato su Facebook la presenza del quadro nel ... Leggi su open.online

vittotmf : Mamma non stare in pensiero per me, è bellissimo qua mi hanno mandato in VAL DI SUSA !!! - FabrizioKinga : RT @GhostRi00817922: Per gli amici valsusini e per chi passa dalla val Susa: cancellate il nome dell'Osteria degli Archibigi di Exilles dal… - sologiuma : RT @GhostRi00817922: Per gli amici valsusini e per chi passa dalla val Susa: cancellate il nome dell'Osteria degli Archibigi di Exilles dal… - libellula58 : RT @GhostRi00817922: Per gli amici valsusini e per chi passa dalla val Susa: cancellate il nome dell'Osteria degli Archibigi di Exilles dal… - Real_Annee : @Real_BillyA @RealEmmaH2O_ MAMMA NON PREOCCUPARTI PER ME , QUÍ È BELLISSIMO , MI HANNO MANDATO IN VAL DI SUSA -

Ultime Notizie dalla rete : Val Susa CORONAVIRUS: I CONTAGI IN VALSUSA E VALSANGONE, PAESE PER PAESE ValsusaOggi Manifestazione dei No Tav con falò in Valle Di Susa

Si è svolta ieri sera nei pressi del cantiere di Chiomonte. Gli attivisti sono partiti dal presidio dei Mulini e hanno raggiunto le recinzioni: alcuni dei militanti ne hanno tagliate alcune parti. Il ...

Biellese magico e misterioso: Le fattucchiere maligne del Barazzetto e di Cossila e la “Strega mosca”

Sulla strada del pellegrino che dalla chiesetta di Riva sale verso Oropa s’incrocia un luogo ritenuto malefico dove vivevano le streghe. La tradizione delle fattucchiere del “Gorgomoro” é stata raccon ...

Si è svolta ieri sera nei pressi del cantiere di Chiomonte. Gli attivisti sono partiti dal presidio dei Mulini e hanno raggiunto le recinzioni: alcuni dei militanti ne hanno tagliate alcune parti. Il ...Sulla strada del pellegrino che dalla chiesetta di Riva sale verso Oropa s’incrocia un luogo ritenuto malefico dove vivevano le streghe. La tradizione delle fattucchiere del “Gorgomoro” é stata raccon ...