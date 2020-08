Ultime Notizie Roma del 16-08-2020 ore 18:10 (Di domenica 16 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovo aumento contagiati ieri dal covid 629 in attesa dei dati di oggi il totale dei casi tale ora 250 3438 in Veneto + 120 Lombardia + 90 Emilia Romagna + 71 e maggiori incrementi solo in Trentino e Valle d’Aosta non si sono registrati nuovi casi i tamponi effettuati sono stati 53123 in crescita rispetto ai 46723 del precedente e rilevamento al via da oggi testa all’aeroporto di Fiumicino per chi rientra da Croazia Spagna Malta e Grecia gli altri è morto il fratello minore di Donald Trump Robert era ricoverato in ospedale e sconosciute le cause del decesso a darne notizia è il presidente degli Stati Uniti in una nota e con il cuore pesante scrive che vi annuncio che il mio meraviglioso fratello Robert molto questa sera in pace non era solo il ... Leggi su romadailynews

sole24ore : Coronavirus, le ultime notizie in Italia: in 24 ore altri 629 nuovi casi e 158 vittime - fanpage : 'Non solo andrebbero chiuse, ma proprio non dovevano aprire”. L'opinione di Crisanti - fanpage : Coronavirus. Le loro condizioni sono critiche, sono tutti ragazzi di età compresa tra i 20 e i 30 anni - fabri_61 : @gianluca_prato Gianluca, viste le ultime notizie, la domanda è d'obbligo: il m5s cambia il vestito...o la maschera? - PianetaMilan : Bollettino #Coronavirus @DPCgov #16agosto: i dati ufficiali - #CoVid_19 #CoVid19 #Coronavirusitalia… -