Serena Enardu auto in fiamme, atto vandalico, l’appello dell’influencer: «Se qualcuno ha visto, parli» (Di domenica 16 agosto 2020) L’auto di Serena Enardu è stata data alle fiamme: l’episodio, avvenuto lo scorso 12 agosto, è stato riportato dall’Unione Sarda e condiviso oggi sui profili social dell’influencer. Che si è servita del mezzo per fare delle precisazioni e chiedere a chiunque abbia visto qualcosa di farsi avanti, anche in forma anonima. “Non voglio fare la vittima, – ha precisato l’ex di Pago recentemente al centro di un’altra polemica insieme alla gemella Elga – Voglio vederlo come un atto vandalico e vile da punire, niente di mirato nei miei confronti”. Leggi anche >> Elga Enardu, il marito “giovane e fresco” non le dà felicità: «Ti ha buttato ... Leggi su urbanpost

repubblica : Serena Enardu, la gaffe dell'ex 'Grande Fratello': una festa con la svastica - infoitcultura : Serena Enardu, foto con svastica nazista insieme alla sorella Elga: l'indignazione dei social. Poi le scuse: non ce… - infoitcultura : Svastica sulla torta: le scuse di Serena Enardu - Novella_2000 : Ferragosto amaro per Serena Enardu. A fuoco l'auto dell'influencer, che si sfoga su Instagram - Lauradiroma1 : RT @leggoit: Serena Enardu, #auto incendiata in #Sardegna: «Non voglio fare la vittima, è un atto vandalico da punire» -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Enardu L’auto di Serena Enardu in fiamme: “Non voglio fare la vittima, atto vandalico e vile da punire” Gossip Fanpage Serena Enardu auto in fiamme, atto vandalico, l’appello dell’influencer: «Se qualcuno ha visto, parli»

L’auto di Serena Enardu è stata data alle fiamme: l’episodio, avvenuto lo scorso 12 agosto, è stato riportato dall’Unione Sarda e condiviso oggi sui profili social dell’influencer. Che si è servita de ...

Sulla torta spunta una svastica: Serena Enardu nella bufera

Serena Enardu era da qualche tempo lontana dalle cronache. Finita l'onda lunga della partecipazione a Temptation Island nel 2019 e al Grande Fratello Vip quest'anno, dell'influencer si erano un po' pe ...

L’auto di Serena Enardu è stata data alle fiamme: l’episodio, avvenuto lo scorso 12 agosto, è stato riportato dall’Unione Sarda e condiviso oggi sui profili social dell’influencer. Che si è servita de ...Serena Enardu era da qualche tempo lontana dalle cronache. Finita l'onda lunga della partecipazione a Temptation Island nel 2019 e al Grande Fratello Vip quest'anno, dell'influencer si erano un po' pe ...