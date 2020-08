Semifinali di Europa League in tv e in streaming, come vedere Inter – Shaktar lunedì 17 agosto (Di domenica 16 agosto 2020) Siviglia – Manchester Utd e Inter – Shaktar le Semifinali di Europa League in tv e in streaming anche in chiaro su Tv8 La pazza estate nel pallone prosegue con le Semifinali di Europa League anche queste in gara unica di scena domenica 16 e lunedì 17 agosto. Domenica 16 dalle 21 Siviglia – Mancheter Utd e lunedì è la volta dell’ultima italiana rimasta in corsa nelle coppe l’Inter che sfiderà lo Shaktar. Le partite sono un’esclusiva di Sky Sport, in streaming su Now Tv, in mobilità su Sky Go con la partita Inter – Shaktar lunedì sera anche in chiaro su ... Leggi su dituttounpop

