Le fiamme e le violenze: le immagini choc ​della rivolta dei migranti (Di domenica 16 agosto 2020) Francesca Galici Sono tre le persone arrestate per i tumulti nel Cpr di Gradisca, da dove un gruppo di migranti ha tentato la fuga appiccando incendi Sono tre le persone arrestate dopo i disordini del Cpr di Gradisca d'Isonzo, in provincia di Gorizia. Nella notte tra il 14 e il 15 agosto, un gruppo di immigrati detenuti all'interno del centro ha dato il via a una sommossa per tentare di evadere. Sono stati bruciati suppellettili e arredi interni, mentre una decina di uomini hanno provato a sfondare il cancello d'ingresso per uscire e far perdere le loro tracce. L'intervento delle forze dell'ordine accorse sul posto ha evitato il peggio e la rivolta è stata sedata senza che nessuno dei migranti riuscisse a scappare. Negli scontri, però, un carabiniere ha riportato una ferita ed è stato trasportato al ... Leggi su ilgiornale

