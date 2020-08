Inter, Handanovic: “Si vive per partite come quella con lo Shakhtar. E quanto siamo migliorati…” (Di domenica 16 agosto 2020) Il portiere e capitano dell'Inter, Samir Handanovic, ha parlato in conferenza stampa in presentazione della gara contro lo Shakhtar Donetsk, gara valevole per la semifinale di Europa League e prevista per domani sera.LE PAROLE DI Handanoviccaption id="attachment 560383" align="alignnone" width="600" Handanovic, Getty Images/captionSui miglioramenti dell'Inter: "Si cresce con le partite, ormai è da una stagione Intera che giochiamo insieme e abbiamo fatti dei passi in avanti importanti. Le vittorie portano anche autostima, entusiasmo e velocizzano la crescita".Sulle squadra incontrate fino ad ora in Europa League: "Tutte le partite hanno avuto storia propria, con squadra differenti tra di loro. Lo Shakthtar ricorda il ... Leggi su itasportpress

