I tre arrestati per il giovane investito e morto dopo una rissa a Bastia Umbra (Di domenica 16 agosto 2020) Tre cittadini italiani sono stati arrestati dai carabinieri per la morte di un ventiquattrenne originario dello spoletino travolto da un auto dopo uno scontro tra due gruppi avvenuto nei pressi di un locale di Bastia Umbra. Omicidio preterintenzionale e rissa aggravata i reati ipotizzati a loro carico. Secondo la ricostruzione dei militari i tre – residenti tra Bastia ed Assisi – erano sull’auto che ha travolto la vittima. I due gruppi di ragazzi, per motivi ancora da accertare, si sono affrontati in un parcheggio alle 3 del mattino di Ferragosto: da una parte una comitiva di Spoleto, dall’altro giovani del luogo. Ad avere la peggio è stato il 24enne spoletino che, ancora a terra per i calci e i pugni ricevuti, è stato investito da ... Leggi su nextquotidiano

repubblica : Gradisca, disordini nel Cpr, arrestati tre migranti - MediasetTgcom24 : Investito e ucciso in Umbria, arrestati tre giovani #Umbria - RaiNews : Lavoratori italiani e africani venivano sfruttati nei campi per 9 ore al giorno, con una paga di 3,80 euro l'ora. S… - manu_etoile : RT @gabrillasarti2: Simone schiacciato con l’auto, arrestati tre ALBANESI: passati sopra più volte - atestaltasempre : RT @gabrillasarti2: Simone schiacciato con l’auto, arrestati tre ALBANESI: passati sopra più volte -

Ultime Notizie dalla rete : tre arrestati Gradisca, disordini nel Cpr, arrestati tre migranti La Repubblica Dopo una rissa ragazzo travolto e ucciso da un'auto, tre arresti

Ragazzo morto a Bastia, sono tre le persone fermate. Tre le persone fermate. Ragazzo muore nella notte, lacrime e dolore a Bastia Umbra Tragedia a Bastia Umbra nel corso della notte, intorno… Leggi ...

Scontro tra gruppi a Bastia Umbra: tre arresti per il giovane travolto e ucciso da un'auto

Tre giovani italiani sono stati arrestati dai carabinieri per la morte di un ventiquattrenne originario dello spoletino travolto da un auto dopo uno scontro tra due gruppi avvenuto nei pressi di un lo ...

Ragazzo morto a Bastia, sono tre le persone fermate. Tre le persone fermate. Ragazzo muore nella notte, lacrime e dolore a Bastia Umbra Tragedia a Bastia Umbra nel corso della notte, intorno… Leggi ...Tre giovani italiani sono stati arrestati dai carabinieri per la morte di un ventiquattrenne originario dello spoletino travolto da un auto dopo uno scontro tra due gruppi avvenuto nei pressi di un lo ...