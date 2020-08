I bronzi di Riace erano 5 ed erano biondi. Storia, misteri e depistaggi (Di domenica 16 agosto 2020) I bronzi di Riace erano cinque e i due ripescati nelle acque di Riace, fra il 21 e il 22 agosto del 1972, facevano parte di un gruppo statuario che rappresentava il momento subito precedente al duello fratricida fra Eteocle e Polinice, fratelli di Antigone, del mito dei Sette a Tebe collegato con quello di Edipo. L'autore della nuova ipotesi sull'identità dei bronzi - conosciuti come A e B e ritrovati esattamente 48 anni fa - che trova confronti e appigli nelle fonti letterarie e iconografiche, e ora anche negli ultimi risultati delle indagini su patine e argilla, è di Daniele Castrizio, professore ordinario di Numismatica greca e romana all'Università di Messina e membro del comitato scientifico del MArRC, il Museo Archeologico di Reggio Calabria dove A e B sono ... Leggi su agi

