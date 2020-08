Gp Austria Moto2 gara da brivido, vince Martin (Di domenica 16 agosto 2020) La gara Moto2 del GP d’Austria regala il quarto vincitore diverso in cinque gare. L’onore oggi spetta a Jorge Martin, al comando dall’inizio alla fine. Lo spagnolo del team KTM Ajo precede Luca Marini e Marcel Shrotter, in una corsa dalla distanza ridotta a 13 giri. Infatti, nel corso del quarto giro, la caduta di Enea Bastianini ha innescato una reazione a catena, con molti piloti coinvolti. le conseguenze peggiori le ha avute Afizh Siyahrin, il quale ha centrato la moto di Enea in velocità. La conseguenza è un botto pauroso, che spedisce il malese del Team Aspar al centro medico. La buona notizia è che è cosciente, anche se si sospetta una frattura al bacino. Sam Lowes finisce quarto, al termine di una lotta furibonda con Xavi Vierge e Marco Bezzecchi. Thomas Luthi, ... Leggi su sport.periodicodaily

SkySportMotoGP : ?? Bandiera rossa in #Moto2 ?? Coinvolti Bastianini, Pons, Syahrin e Izdihar: tutti coscienti Il LIVE ?… - SkySportMotoGP : LA PRIMA DEL MARTINATOR! ?? ?? #Moto2 @Luca_Marini_97, un podio per la vetta del Mondiale I risultati ?… - SkySportMotoGP : Si parte con la domenica di gare! Tutti gli aggiornamenti dalle gare di #Moto3 e #Moto2! #AustrianGP ???? #SkyMotori… - pistoiasport : Moto2: Dalla Porta 19esimo in Austria. Vittoria per Martin - pistoiasport : Moto2: Dalla Porta 19esimo in Austria. Vittoria per Martin -

Ultime Notizie dalla rete : Austria Moto2 GP di Austria. Moto3, vittoria di Arenas. Moto2, vince Martin, Marini in testa al Mondiale Sky Sport Moto2 GP d’Austria: vince Martin, ma il nuovo leader del Mondiale è Marini

La vittoria del GP d’Austria in Moto2 è andata a Martin, ma a festeggiare ci pensa Luca Marini che ora è leader del Mondiale grazie al 2° posto di oggi. Luca Marini è il nuovo leader del Mondiale ...

Martin vince in Austria e Marini nuovo leader mondiale Moto2

Paura per Syahrin dopo un brutto incidente, in Moto3 gioia Arenas SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Jorge Martin trionfa nel Gran Premio d'Austria di Moto2. Sul tracciato di Spielberg arriva la vittor ...

La vittoria del GP d’Austria in Moto2 è andata a Martin, ma a festeggiare ci pensa Luca Marini che ora è leader del Mondiale grazie al 2° posto di oggi. Luca Marini è il nuovo leader del Mondiale ...Paura per Syahrin dopo un brutto incidente, in Moto3 gioia Arenas SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Jorge Martin trionfa nel Gran Premio d'Austria di Moto2. Sul tracciato di Spielberg arriva la vittor ...