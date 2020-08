Frosinone – Spezia – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming (Di domenica 16 agosto 2020) Frosinone – Spezia si sfidano questa sera alle ore 21.15 allo stadio Stirpe di Frosinone per l’andata della finale dei Playoff Promozione di Serie B.La gara si disputa, ovviamente, a porte chiuse per le norme anti contagio da Covid19. La partita mette di fronte la terza e l’ottava arrivate in classifica al termine della regular season. Lo Spezia, arrivato più in alto, ha il doppio vantaggio di giocare il ritorno in casa e di andare in Serie A in caso di doppio pareggio. Le due sfide tra le due squadre in campionato si sono chiuse con un 2-0 interno per lo Spezia nel girone d’andata, e con una vittoria del Frosinone per 2-1 allo Stirpe nella gara giocata lo scorso 3 luglio. Frosinone – Spezia: come arrivano alla ... Leggi su giornal

Gazzetta_it : VIDEO #FrosinoneSpezia, una finale #playoff inaspettata. Ma #Nesta può essere l'arma in più. #SerieB a cura di… - UgoBaroni : RT @DAZN_IT: Amare la propria città e sostenere la maglia: tutta la passione dei tifosi di Frosinone e Spezia ?? Guarda “Le città della #S… - squaletta80 : @Lega_B @Frosinone1928 @acspezia Assolutamente Spezia! Il Frosinone ha avuto troppa fortuna... non è bravura ??????? - zazoomblog : Serie B tutto pronto per Frosinone-Spezia: è caccia alla A. Quote e probabili formazioni del match - #Serie #tutto… - calcioepepe : CM Scommesse: scusa United, ma l'Europa League è terra del Siviglia. Tra Frosinone e Spezia... -