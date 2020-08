Dopo la foto con la svastica, il disastro. Dramma Serena Enardu, auto incendiata: un inquietante sospetto (Di domenica 16 agosto 2020) "Qualcuno ha visto qualcosa?": una domanda chiara. Serena Enardu, la ex di Pago, è costretta a chiedere l'aiuto ai follower. La sua auto è stata incendiata. Tutto sarebbe accaduto mercoledì scorso a Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme, che hanno avvolto in poco tempo l'auto della Enardu. Scongiurato il peggio. Cortocircuito o atto vandalico? Mistero. Serena, ex di Pago, vuole vederci chiaro e pubblica un appello su Instagram. Per lei sembrerebbe per davvero un momento difficile: prima la crisi con Pago, poi gli hathers che la prendono di mira. Ora l'auto incendiata. Leggi su liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Ciclismo recuperato #Evenepoel portato via in ambulanza. Foto mostrano il corridore belga cosciente. Spaventosa c… - VanityFairIt : #NadiaToffa, la bionda «guerriera» de #LeIene è morta un anno fa, il 13 agosto 2019, dopo una battaglia di due anni… - taehyupeach : RT @stob1t_: Taehyung ' hi army??' Io dopo aver visto le foto: - TereTWT : @arcsulon Sei sempre dolce con me. ?? È una foto di quasi 10 anni fa. Ero in auto, tarda sera, dopo un lunghissimo pianto. - Wonderworldelly : RT @giulint: vado a tatuarmi questa foto, a dopo -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo foto Incidente MotoGP oggi tra Zarco e Morbidelli, Rossi sfiorato: foto e video Sky Sport Matteo Bocelli e Carolina Stramare: il figlio d’arte e la miss coppia dell’estate?

Tra il figlio del tenore e Miss Italia c’è davvero solo un amicizia? Forse tra il bellissimo Matteo Bocelli e Carolina Stramare c’è qualcosina di più di un’amicizia. Il figlio del famosissimo tenore a ...

Gira nel caseificio con la mascherina abbassata: è bufera su Salvini

È polemica sui social network dopo la visita di Matteo Salvini, in vacanza in Toscana, al caseificio della famiglia Busti a Fauglia (Pisa), uno dei più grandi della regione, dove il leader della Lega ...

