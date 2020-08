Coronavirus, in Francia più di 3mila casi in 24 ore, mai così tanti dalla fine del lockdown a maggio (Di domenica 16 agosto 2020) Nel mondo i morti per Coronavirus sono più di 770mila (771.063), le persone contagiate sono 21.394.639, secondo i dati della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 5.360.277 casi e 169.481 vittime. Francia Ansa Francia, ParigiNelle ultime 24 ore la Francia ha registrato più di 3mila nuovi casi di contagio, è il numero più alto dalla fine del lockdown a maggio. Secondo il ministero della Sanità, come riportano i media locali, i nuovi contagi sono stati 3.310, il tasso di positività settimanale è aumentato del 2,6%. In totale nel Paese sono stati registrati 252.965 casi ... Leggi su open.online

