Coronavirus, due nuovi casi in Valle: a Coreglia e Borgo a Mozzano (Di domenica 16 agosto 2020) Sono 21 i nuovi casi positivi di oggi, 16 agosto, nella Asl Toscana nord ovest e un paziente di 89 anni di Viareggio deceduto. Nel dettaglio. Ambito di Massa Carrara: 7 casi, 3 a Massa di cui rientro ... Leggi su lagazzettadelserchio

fanpage : Stop alle riprese del film di Boldi e De Sica, due positivi al #Covid_19 sul set - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia nelle ultime 24 ore 463 nuovi casi e due vittime - Agenzia_Ansa : #coronavirus Contagi in salita, 463 in un solo giorno. Due le vittime, mai così pochi decessi dal 21 febbraio scors… - vltndchr : @marco__lecce Infatti non andare in vacanza perché non si hanno ferie e non andare in vacanza per il coronavirus son due cose diverse ?? - Luisella49 : RT @paolorm2012: Coronavirus, si fermano le riprese del cinepanettone di Boldi e De Sica: due positivi sul set -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus due Coronavirus, due casi in più in provincia di Pisa. Muore un uomo di 89 anni IlCuoioInDiretta Coronavirus Milano, al vaglio test vicino aeroporti Malpensa e Linate

La direzione generale del Welfare in Lombardia sta lavorando, in contatto con il Ministero della Salute e la Sea che gestisce gli aeroporti milanesi, perché si arrivi ad allestire in prossimità degli ...

Coronavirus: test e tamponi in aeroporti roma e milano rientro vacanzieri

Tutti rispettosamente in fila in attesa di sottoporsi al test molecolare Covid-19. Questa la "fotografia" di questa mattina all'aeroporto di Fiumicino in occasione dell'avvio dei test Covid-19 sui ...

La direzione generale del Welfare in Lombardia sta lavorando, in contatto con il Ministero della Salute e la Sea che gestisce gli aeroporti milanesi, perché si arrivi ad allestire in prossimità degli ...Tutti rispettosamente in fila in attesa di sottoporsi al test molecolare Covid-19. Questa la "fotografia" di questa mattina all'aeroporto di Fiumicino in occasione dell'avvio dei test Covid-19 sui ...