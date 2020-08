Coronavirus: discoteche chiuse in tutt’Italia. E mascherine nei luoghi pubblici dalle 18 alle 6. Protesta dei gestori (Di domenica 16 agosto 2020) Il governo sospende le attivià di discoteche, sale da ballo, e locali assimilati in tutt'Italia. Il provvedimento scatterà da lunedì 17 agosto. E varrà dalle 18 alle 6 del mattino. Dalla stessa ora macherine nei locali e nei luoghi aperti al pubblico, dove si creano assembramenti. Protestano i gestori: danno da 4 miliardi di euro Leggi su firenzepost

Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mascherine - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mas... - beppesevergnini : Coronavirus, le discoteche aperte sono un rischio per tutti: ecco perché la Sardegna dovrebbe chiuderle @corriere - sulsitodisimone : RT @GazzettadellaSp: Aumentano i positivi al Coronavirus: chiuse tutte le discoteche - CercandoCamelot : Ma perché la fascia oraria? Dalle 6:01 alle 17:59 il #coronavirus non colpisce? Oppure va a riposarsi? #discoteche #COVID19 -