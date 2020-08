Coronavirus, allarme in una casa di cura: 24 pazienti positivi (Di domenica 16 agosto 2020) “Individuato un cluster in una casa di cura nella Asl Roma 1, le Ancelle Francescane del Buon Pastore in via di Vallelunga. Sono 24 i pazienti positivi tutti nella struttura di lungo degenza. Il caso indice con molta probabilità è un operatore sanitario. La Asl Roma 1 sta svolgendo l’indagine epidemiologica e predisponendo gli eventuali trasferimenti dalla struttura. Si stanno verificando il rispetto delle prescrizioni ed è stata data indicazione alla struttura di tenere costantemente informati i familiari dei pazienti. Verifiche in corso su tutta la struttura che è stata posta in isolamento”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. Intanto sono partiti all’aeroporto di Fiumicino i test Covid-19 sui viaggiatori di ... Leggi su caffeinamagazine

