Analog Devices e Intel insieme per le reti 5G (Di domenica 16 agosto 2020) : la nuova piattaforma radio è pronta per affrontare le sfide di progettazione Analog Devices, Inc. (ADI) ha annunciato la collaborazione con Intel Corporation per la creazione di una piattaforma radio flessibile che possa aiutare a risolvere le problematiche di progettazione delle reti 5G e permetta ai… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

ElettTech : Nuovi #transceiverRF da @Analog Devices, Inc. con il range dinamico più elevato del mercato, adatto a numerose app… -

Ultime Notizie dalla rete : Analog Devices Analog Devices cresce nell'audio-video ad alte prestazioni Information Technology Intelligent Software La collaborazione tra ADI e Intel permette lo sviluppo di nuove soluzioni radio per reti 5G

La nuova piattaforma radio, nata dalla collaborazione delle due aziende, è pronta per affrontare le sfide di progettazione delle reti 5G Analog Devices, Inc. (ADI) ha annunciato i la collaborazione co ...

Bonus consumi (e ristoranti), colpo di scena: addio agli sconti?

Il “bonus consumi” rischia di saltare. Il governo alla fine avrebbe deciso di fare dietrfront e non includere nel dl agosto la misura destinata a rilanciare i settori di arredo, abbigliamento e ristor ...

La nuova piattaforma radio, nata dalla collaborazione delle due aziende, è pronta per affrontare le sfide di progettazione delle reti 5G Analog Devices, Inc. (ADI) ha annunciato i la collaborazione co ...Il “bonus consumi” rischia di saltare. Il governo alla fine avrebbe deciso di fare dietrfront e non includere nel dl agosto la misura destinata a rilanciare i settori di arredo, abbigliamento e ristor ...