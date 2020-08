15enne violentata sulla spiaggia nella notte di ferragosto: si cercano gli aggressori (Di domenica 16 agosto 2020) Lignano Sabbiadoro, ha 15 anni la giovane rimasta vittima di violenza sessuale avvenuta nella notte di ferragosto. Stando al racconto fatto proprio dalla stessa, ad aggredirla sarebbero stati tre ragazzi non ancora identificati. La ragazzina si trovava sulla spiaggia con un gruppo di amici, la polizia ora sta cercando di rintracciare gli aggressori. Sul caso indaga la polizia diretta dall’ispettore Di Ronco. 15enne violentata in spiaggia È stata la stessa vittima a raccontare tra le lacrime agli agenti di polizia quanto accaduto. La 15enne, originaria di Padova e in vacanza, era arrivata sulle spiagge di Lignano Sabbiadoro con un gruppo di amici per passare insieme la serata di ... Leggi su thesocialpost

