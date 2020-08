Usa, creato in laboratorio un Covid meno aggressivo per il contagio internazionale (Di sabato 15 agosto 2020) La realtà supera la fantasia e nell’epoca di quello che si potrebbe definire il Covid 4.0 c’è chi si spinge sempre più in là con la ricerca scientifica. Secondo quanto riporta l’agenzia Reuters, in un laboratorio statunitense guidato dallo scienziato Anthony Fauci si sta per realizzare il progetto che prevede di infettare intenzionalmente una serie di volontari con un Coronavirus meno potente. In particolare, il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) è al lavoro per rendere un ceppo di Coronavirus meno virulento, con l’obiettivo di ridurre i rischi per i volontari, ai quali il virus sarà somministrato direttamente nel naso. L’esperimento permette di controllare subito se un candidato vaccino offre una protezione efficace. Si ... Leggi su tpi

La realtà supera la fantasia e nell’epoca di quello che si potrebbe definire il Covid 4.0 c’è chi si spinge sempre più in là con la ricerca scientifica. Secondo quanto riporta l’agenzia Reuters, in un ...

