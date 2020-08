Rissa e tragedia dopo la discoteca: Filippo Limini picchiato e poi investito due volte da auto rivali (Di sabato 15 agosto 2020) tragedia la notte di Ferragosto a Bastia Umbra: un ragazzo di 25 anni è morto a seguito di una Rissa scoppiata fuori dalla discoteca. Probabilmente una ‘guerra’ tra stranieri di Bastia Umbra e ragazzi italiani di Spoleto: una Rissa scoppiata non si ancora per qualche motivo, che è degenerata fino alla morte di un 25enne di Spoleto, Filippo Limini. Il ragazzo sarebbe stato prima colpito da calci e pugni in un parcheggio poco distante e poi investito dall’auto, guidata da un ragazzo albanese di 19 anni, che è passata per due volte sopra il corpo del ragazzo: prima in retromarcia. Nonostante i soccorsi tempestivi del 118, il ragazzo è ... Leggi su chenews

