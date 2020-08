Perugia, trova il proprio gatto decapitato e senza coda davanti casa (Di sabato 15 agosto 2020) Probabilmente un dispetto macabro dietro il ritrovamento del gatto da parte del suo padrone. Scattata la denuncia ai carabinieri. Forse c’è un dispetto dietro alla macabra scoperta di una donna nel perugino. O forse l’azione di una baby gang senza pietà. Ha ritrovato il suo gatto di razza morto, sotto casa, decapitato e con la coda tagliata. Il felino era sparito tre giorni prima. La testa non è stata ritrovata. La proprietaria, residente a Colombella di Perugia, ha sporto denuncia ai carabinieri. “Uscendo da casa l’ho trovato morto nel piazzale davanti alla mia abitazione, privo della testa e ... Leggi su chenews

Primi spezzoni a ritmi alti. Subito pericoloso il Pescara al 2': Memushaj per Galano che dal limite tenta la conclusione con il mancino: Vicario riesce ad arrivarci. Pescara che continua a provarci e ...

Video/ Perugia Pescara (4-5 dcr) gol e highlights: abruzzesi salvi, umbri giù

A commentare il match per il Pescara è il portiere Fiorillo, decisivo con i due rigori parati: “Ho pensato di dover salvare la mia squadra e i miei compagni. È una gioia che non riesco a descrivere, g ...

