Napoli, l’Everton fa sul serio per Allan (Di sabato 15 agosto 2020) Allan-Everton sembra essere molto di più di una semplice suggestione. Da entrambe le parti emerge la volontà di accontentare il calciatore, finito ai margini del club partenopeo praticamente dall’inizio dall’era Gattuso. Secondo Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, “L’Everton è in trattative avanzate per Allan. I Toffees e il Napoli cercheranno di raggiungere un accordo la prossima settimana“. Il calciatore brasiliano classe 91′ dall’addio di Carlo Ancelotti non ha trovato più lo spazio da titolare. Gli ingressi in rosa di Diego Demme e Stanislav Lobotka lo hanno costretto a guardare parecchie performance di Gattuso dalla panchina. L’addio ormai è una cosa certa, lo doveva essere già nel mercato invernale 2019, ... Leggi su sport.periodicodaily

