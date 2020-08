MotoGp, Dovizioso lascia la Ducati dopo 8 anni (Di sabato 15 agosto 2020) Si divideranno a fine stagione. A comunicarlo, dal paddock del Red Bull Ring, è stato Simone Battistella, manager del forlivese Leggi su ilsecoloxix

SkySportMotoGP : ULTIM'ORA #MotoGP @AndreaDovizioso lascerà la @ducaticorse a fine 2020: 'Non ci sono le condizioni per continuare'… - Motorsport_FR : ?? OFFICIEL ?? Andrea Dovizioso quittera Ducati en fin de saison ! #MotoGP | #AustrianGP - Eurosport_IT : DOVIZIOSO SALUTA LA DUCATI ?? Il pilota ha comunicato la propria volontà di non rinnovare con la rossa per il 2021… - motogptoday : Dovizioso 'won't renew with Ducati' for 2021 - andrea_pecchia : #Stoner attacca #Ducati e sta con #Dovizioso: 'Non può perderlo, i piloti fanno i risultati'. Aggiungo l'enorme lav… -