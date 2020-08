MotoGp Austria 2020, Vinales si prende la pole position. Dovizioso dice addio alla Ducati (Di sabato 15 agosto 2020) Sarà Maverick Vinales a scattare dalla pole position del Gp di Austria della MotoGp . Il caldissimo sabato delle qualifiche incorona il pilota spagnolo, che trova il giro veloce e nella classifica ... Leggi su quotidiano

SkySportMotoGP : Tutti i tempi delle FP3 dell'#AustrianGP: @mvkoficial12 e @FabioQ20 entrano in Q2, fuori #VR46 #SkyMotori #MotoGP… - SkySportMotoGP : A Spielberg è il momento di decidere la griglia: il live di FP4 e Qualifiche della #MotoGP #AustrianGP ????… - SkySportMotoGP : TOP GUN PAZZESCO IN QUALIFICA! (?? #QP) Ed è stato un grande duello Yamaha-Ducati Il resoconto ?… - VIVAcoid : RT @100kpjcom: Vinales Terdepan, Valentino Rossi Start Posisi 12 di MotoGP Austria - FormulaPassion : Le parole dei top-3 alla fine delle qualifiche -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Austria

Maverick Vinales su Yamaha ha conquistato la pole position nel Gran Premio d'Austria classe MotoGp. Parte in seconda posizione Jack Miller su Ducati Pramac davanti al leader del mondiale, il francese ...SPIELBERG - Maverick Vinales ottiene la pole position al termine delle qualifiche del Gran Premio d'Austria di MotoGP. Il pilota della Yamaha gira in 1'23"40 e nessuno riesce a far meglio: in prima fi ...