Manchester City-Lione: formazioni ufficiali (Di sabato 15 agosto 2020) Guardiola contro Garcia. Il quadro dei quarti di Champions League chiuderà questa sera col match tra City e Lione. Il Manchester City, super favorito, ha perso solo una delle ultime 17 partite di Champions League. Manchester City (4-3-3): Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Joao Cancelo, Fernandinho, De Bruyne, Gundogan, Rodri, Gabriel Jesus, Sterling. A disposizione: Bravo, Mendy, Otamendi, Stones, Zinchenko, Adrian Bernabè, Doyle, Foden, Palmer, David Silva, Bernardo Silva, Mahrez. Allenatore: Pep Guardiola Lione (3-5-2): Lopes, Dubois, Marcelo, Marcal, Denayer, Caqueret, Bruno Guimares, Cornet, Aouar, Ekambi, Depay. A disposizione: Tatarusanu, Rafael, Tete, Andersen, Bard, Diomande, Lucas, Thiago Mendes, Reine-Adelaide, Cherki, Traorè, ... Leggi su alfredopedulla

Eurosport_IT : BAYERN DA SBALLO! Barcellona spazzato via, i tedeschi volano in semifinale dove troveranno una tra Manchester City… - DjMaRiiO : No me fio del Manchester City. - ChampionsLeague : GOAL! Manchester City 1-1 Real Madrid (Benzema 28'). Agg: 3-2 #UCL - trapsizzlr : manchester city de pep guardiola - Floorriian : RT @ActuFoot_: ?? Le XI de Manchester City ! #UCL #MCIOL -